Умер двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган

Бывший капитан и главный тренер сборной Англии по футболу Кевин Киган скончался на 76-м году жизни. Легендарный атакующий полузащитник, который дважды подряд выигрывал "Золотой мяч" умер после того, как в начале нынешнего года у него диагностировали рак четвертой стадии.

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Об этом информирует ВВС. О смерти Кигана сообщала его семья, отметив, что в последние минуты жизни тот был окружен самыми близкими людьми. "Семья хотела бы поблагодарить замечательную медицинскую команду за всю ее поддержку. Это чрезвычайно тяжелое время, и они просят не беспокоить их и уважать их частную жизнь", – говорится в сообщении.

Киган известен по выступлениям за "Ливерпуль", "Ньюкасл" и немецкий "Гамбург". Он провел 63 матча в составе английской национальной команды, забив 21 гол.

Знаменитый футболист трижды выиграл чемпионат Англии, один раз Кубок страны, дважды Суперкубок, а также чемпионат Германии и Кубок европейских чемпионов. Кроме того, он два раза становился победителем Кубка УЕФА. Приз "Золотой мяч" англичанин получил в 1978 и 1979 годах.

По окончании карьеры Киган тренировал "Ньюкасл", "Фулхэм", "Манчестер Сити" и сборную Англии, с которой провалился на Евро-2000.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Англии по футболу впервые за 60 лет стала призером чемпионата мира.

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