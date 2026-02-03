'Позор! Не может быть и речи!' Маркевич ответил президенту ФИФА на призывы вернуть Россию в мировой футбол

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич осудил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за призыв о необходимости возвращения России в соревнования. Бывший наставник "Днепра" и харьковского "Металлиста" назвал подобные заявления итальянского функционера настоящим позором.

Видео дня

Такое мнение Маркевич озвучил в интервью порталу Sport.ua. По словам экс-тренера национальной сборной Украины, попытки реинтеграции представителей страны-агрессорки в международные турниры выглядят заведомо провально, так как просто подрывают безопасность их проведения.

"Президент ФИФА уже не в первый раз позволяет себе неадекватные заявления о реинтеграции страны-агрессора. Об этом не может даже быть и речи! Ведущие футбольные государства придерживаются относительно недопуска четкой позиции. Ибо возвращение даже юношеских сборных России сразу же ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований. Ведь родители тех же футболистов могут быть среди тех, кто убивает украинцев. Более того, мы являемся свидетелями геноцида украинского народа. Заявления Инфантино действительно иначе, как позором не назовешь", – сказал Маркевич.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) также раскритиковала главу ФИФА. А СМИ выяснили, что идея о возвращении россиян в турниры не будет рассматривать в ближайшее время из-за жесткой позиции европейцев в ФИФА.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Своими словами дипломат довел до припадка российскую олимпийскую чемпионку Светлану Журову.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!