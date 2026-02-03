Касается каждого предпринимателя: какие обязательства должны выполнить ФЛП в Украине в феврале

В феврале ФЛП (физические лица-предприниматели) должны уплатить налоги и военный сбор в зависимости от своей группы, а ФЛП 3-й группы еще и подать годовую декларацию за 2025 год. Если пропустить дедлайны 9, 19 и 20 февраля, можно получить штрафы, тогда как для ФЛП в зоне боевых действий уплата налогов остается добровольной.

Видео дня

Об этом рассказывает налоговый консультант Михаил Смокович. Февраль – один из важнейших месяцев для физических лиц-предпринимателей, ведь именно в этот период совпадают сроки уплаты налогов за предыдущий квартал и текущий месяц, а также подачи годовой отчетности.

Объем обязанностей зависит от группы единого налога и наличия наемных работников. Для предпринимателей на третьей группе февраль – это завершение налогового цикла за прошлый год и четвертый квартал.

До 9 февраля ФЛП 3-й группы должны подать годовую декларацию плательщика единого налога по ставке 5% за 2025 год. Это ключевой отчет, в котором отражаются все доходы за год. Кроме того, до 19 февраля необходимо:

уплатить 5% единого налога за IV квартал 2025 года;

уплатить 1% военного сбора за IV квартал.

Несоблюдение этих сроков может привести к штрафам и начислению пени. Для предпринимателей первой и второй групп в феврале главный акцент – это уплата ежемесячных фиксированных налогов. До 20 февраля необходимо уплатить:

военный сбор за февраль – 864,70 грн;

единый налог для ФЛП 2 группы – 1 729,40 грн;

единый налог для ФЛП 1 группы – 332,80 грн.

Отдельно стоит помнить о годовой отчетности, ведь до 2 марта ФЛП 1 и 2 группы должны подать годовую декларацию плательщика единого налога за 2025 год. Для предпринимателей, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий или временно оккупированных территориях, действует важное правило – уплата единого налога и военного сбора является добровольной.

В случае отсутствия финансовой возможности такие платежи можно не осуществлять без применения штрафных санкций. Предпринимателям, которые имеют наемных работников или осуществляют любые выплаты физическим лицам, стоит учесть еще одно важное изменение. В 2026 году налоговый расчет (объединенная отчетность) снова стал квартальным.

Первый раз такой расчет нужно будет подать за І квартал 2026 года до 11 мая. Отмечается, что это касается выплат зарплат, больничных, гражданско-правовых договоров и других доходов физических лиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ФЛП обязаны платить 15% единого налога с доходов, полученных с нарушением правил упрощенной системы или в случае превышения годового лимита. Повышенная ставка применяется только к таким суммам, но фактически является штрафной санкцией за несоблюдение требований Налогового кодекса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!