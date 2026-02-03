'Это ужас просто': Сибига довел до припадка чемпионку ОИ из РФ обращением к президенту ФИФА

Олимпийская чемпионка Светлана Журова нелепо возмутилась словами министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Наш дипломат раскритиковал спортивного функционера за призыв вернуть РФ в соревнования, что не понравилось депутатке Государственной думы.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью "ВсеПроСпорт", проявив абсолютное пренебрежение к украинцам. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обозвала Сибигу "каким-то министром", обвинив его в бескультурьи, забыв о постоянной агрессивной риторике официальных российских чиновников.

"Самое неприятное – реакция украинской стороны на заявление Инфантино. Это ужас просто, форменное бескультурье. Президент ФИФА просто высказался, а какой-то министр украинский начал оскорблять уважаемого в мировом спорте человека. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой, к сожалению. Инфантино пока прощупывает почву и смотрит на реакцию", – сказала Журова.

Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) также раскритиковала главу ФИФА. А СМИ выяснили, что идея о возвращении россиян в турниры не будет рассматривать в ближайшее время из-за жесткой позиции европейцев в ФИФА.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) в 2024 году не смог вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые выступают категорически против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!