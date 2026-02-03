'Надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается': Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Абу-Даби. Видео

Украина ожидает от переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) сигналов о готовности России к компромиссам, однако не собирается уступать принципиальные позиции. Переговорная команда находится на связи с президентом и готова реагировать на предложения партнеров.

Об этом на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская команда готова поддержать деэскалационные шаги, если США предложат аналогичные меры. В то же время переговорщики готовятся к обсуждению возможных компромиссов с российской стороной.

"Я думаю, что наша группа знает (и от меня также), что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается", – отметил глава государства.

В то же время, отметил глава государства, Украина не будет получать информацию от российской делегации до момента их согласования позиций. Зеленский уточнил, что команда с ним постоянно на связи и он ожидает от нее детальной информации о готовности России к уступкам.

"Наша команда, в принципе, не будет получать информацию от российской стороны, которая поехала, понимая позицию Украины, понимая позицию Соединенных Штатов Америки, которая поехала тогда к своему лидеру и вернется сейчас каким-то фидбеком. И, в принципе, этот фидбэк и будут обсуждать стороны", – пояснил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский принял доклад украинской переговорной группы по результатам трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Глава государства анонсировал начало новых международных встреч.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на трехсторонних переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах между РФ, США и Украиной стартовало начало работы урегулирования территориального вопроса Донецкой области. Сейчас и Москва, и Киев готовы к новому урегулированию вопроса.

