'Ставит под угрозу': Украина резко раскритиковала президента ФИФА после призыва вернуть Россию

Украинская ассоциация футбола (УАФ) резко отреагировала на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости вернуть в турниры команды из России. В нашей организации отметили, что не согласны с утверждениями итальянского функционера о неэффективности санкций против агрессоров.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте УАФ. Ассоциация напомнила Инфантино о том, что война в Украине продолжается, россияне занимаются сознательным террором мирных жителей нашей страны, а их допуск в соревнования станет легализацией их преступлений.

"Военные действия на территории Украины продолжаются, ситуация не улучшилась, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения. Из-за постоянных атак населенных пунктов по всей территории страны миллионы украинцев остаются без света, воды и тепла. Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований", – подчеркнули в УАФ.

Отметим, что Европейский футбольный союз (УЕФА) в 2024 году не смог вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

