Сильные морозы понемногу отступают: прогноз погоды в Киеве и области на 4 февраля

В Киевской области в среду, 4 февраля, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -10°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 4 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 16-21°С мороза, днем 5-10°С мороза; в Киеве ночью 16-18°С мороза, днем 8-10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий снег.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

