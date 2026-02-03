'Страшно горело'. Народная артистка Украины покинула родной дом из-за войны

Народная артистка Украины и руководитель Театра на левом берегу Днепра Олеся Жураковская рассказала, что была вынуждена покинуть свою родную квартиру в Киеве из-за опасности, вызванной российскими обстрелами. Актриса призналась, что решение о переезде принимала не по собственной инициативе, а под давлением обстоятельств и страха за жизнь.

Видео дня

Причиной стал прилет вблизи ее дома на Теремках. По словам Жураковской в интервью Алине Доротюк, удар был настолько близко, что в соседнем здании начался сильный пожар, который напугал всю семью.

"Я, собственно, не планировала переезд, но прилетело на Теремки в соседний дом. Страшно там горело все. Мои родственники испугались и сказали: Олеся надо переселиться. И переселили меня на съемную квартиру", – рассказала актриса.

Уже около двух лет Олеся Жураковская живет на Левом берегу Киева. По ее словам, новое место жительства оказалось удобным прежде всего из-за работы в театре.

"Я недалеко от театра живу, мне там близко. Я подумала, что во время войны это очень хорошо из-за комендантского часа. Я, бывает, засиживаюсь до позднего часа, в 23:45 могу выехать из театра и успеваю доехать", – отметила она.

Актриса призналась, что Левый берег стал для нее неожиданным открытием. Артистка отметила, что раньше никогда серьезно не рассматривала этот район для жизни. По словам Жураковской, именно с Левого берега открывается особый вид на историческую часть столицы.

Ранее OBOZ.UA писал: Олеся Жураковская эмоционально отреагировала на решение своего звездного коллеги Стаса Жиркова остаться за границей после выезда во время полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!