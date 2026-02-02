Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не будет в ближайшее время рассматривать вопрос возвращения российских команд. Несмотря на заявление президента организации Джанни Инфантино о необходимости снять санкции с агрессора, представители Европы выступают категорически против таких планов.

Об этом информируют росСМИ со ссылкой на авторитетное издание The Times. Отмечается, что решение допустить российские сборные и клубные команды к международным турнирам "вызвал бы резкое сопротивление со стороны ряда европейских стран".

Именно по этой причине Совет ФИФА не будет ставить на голосование вопрос о снятии бана с представителей страны-агрессора. Отметим, что Украина уже резко осудила слова Инфантино, напомнив ему о российском терроре.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) в 2024 году не смог вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые выступают категорически против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

