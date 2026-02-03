'Моральный дегенерат': Сибига раскритиковал президента ФИФА за предложение вернуть Россию к соревнованиям

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично раскритиковал президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Реакция прозвучала после заявлений о возможном возвращении российских команд к международным соревнованиям.

Видео дня

Сибига обнародовал свою позицию в соцсети X. Андрей Сибига обратился к словам Инфантино в собственном посте, который появился на его официальной странице. Он привел конкретные цифры и эмоционально отреагировал на предложения по ослаблению санкций.

В заметке министр написал:"679 украинских девушек и парней никогда не смогут играть в футбол – Россия убила их. И продолжает убивать других, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим Олимпийские игры 1936 года".

В своем обращении Сибига прямо связал футбольные санкции с войной России против Украины. Он подчеркнул, что обсуждение возвращения РФ к соревнованиям происходит на фоне продолжающихся боевых действий. Такие инициативы, по его словам, игнорируют факт гибели украинских детей.

Министр также отметил, что историческая оценка подобных решений будет крайне негативной. Он сравнил возможное снятие ограничений с событиями прошлого, которые впоследствии стали символом позора.

Заявления Инфантино

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино публично выразил сомнение в эффективности отстранения российских команд. Он заявил, что санкции якобы принесли больше разочарования и ненависти. Функционер выступил за возвращение представителей страны-агрессора по крайней мере в юношеские и молодежные турниры.

Эту позицию Инфантино озвучил в интервью телеканалу Sky Sports. По его словам, допуск российских сборных и клубов мог бы способствовать налаживанию диалога. Он настаивал, что спорт может стать инструментом взаимопонимания.

Позиция УАФ

После заявлений президента ФИФА Украинская ассоциация футбола выступила с резкой реакцией. В УАФ отметили, что категорически не согласны с утверждениями о неэффективности санкций. Организация подчеркнула, что война в Украине продолжается, а Россия осуществляет сознательный террор против мирного населения.

В ассоциации отметили, что возвращение российских команд к международным турнирам будет означать фактическую легализацию преступлений страны-агрессора. Там также напомнили, что спортивные институты несут ответственность за собственные решения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в 2024 году Европейский футбольный союз пытался вернуть российские юношеские команды в свои соревнования. Эта инициатива вызвала жесткое сопротивление со стороны национальных федераций. Более десяти из них заявили о готовности бойкотировать турниры и матчи против представителей РФ.

В итоге УЕФА не смог реализовать этот план. Противодействие со стороны футбольного сообщества сделало возвращение российских команд невозможным.