Появилось видео, что сделал Шевченко в раздевалке сборной Украины после победы над Боснией и Герцеговиной

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко после победы над командой Боснии и Герцеговины пришел в раздевалку сборной Украины, где выступил с небольшой речью. Андрей Николаевич напомнил украинским футболистам о необходимости выводов после этой игры и о том, что финал гораздо важнее.

На видео, которое опубликовал Youtube-канал "Взбірна" видно, что уставшие игроки с вниманием отнеслись к том, что говорил легендарный Шева.

"Вам нужно сделать выводы. Вторая игра гораздо важнее, поэтому нужно быть готовыми. Очень важно, что сейчас нас приедут поддержать. Будем ждать полный стадион. Все, что вы должны сделать, – хорошо подготовиться", – заявил Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

После Сергей Ребров назвал изменение тактики команды главным фактором победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник отметил, что соперники не были готовы к выходу второго нападающего.

"Желто-синие" в финале отбора Евро-2024 сыграет против команды Исландии, которая в полуфинале победила Израиль (4:1). Встреча запланирована на 26 марта. Уже стали известны телеканалы, где будет трансляция.

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