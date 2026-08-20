"Постоянно текла кровь": гимнаст Ковтун, который отказался от сборной Украины и сменил гражданство, рассказал о первом "золоте" для новой страны

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который принял гражданство Хорватии, завоевал для новой страны "золото" чемпионата Европы-2026. 22-летний уроженец Черкасс признался, что во время многоборья боялся ошибиться, а кроме того, его беспокоило повреждение руки.

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Об это Ковтун заявил в интервью журналистам после выступления в Загребе, пишет портал Vecernij List. Вице-чемпион Олимпийских игр в Париже-2024 отметил, что ему было волнительно вновь выступать на крупном турнире после двухлетнего перерыва и смены гражданства.

"Это моя первое "золото" в многоборье, и, конечно, я очень рад. Я даже не осознал, что выиграл "золото", потому что все прошло для меня слишком быстро. Была ошибка на коне, но на сегодняшний день этого хватило для "золота". В дальнейшем я постараюсь стать еще лучше. Больше всего меня беспокоило то, что у меня постоянно текла кровь, поэтому был риск поскользнуться. Я рад, что зрители приняли меня и болели за меня. Приехало много детей из всех хорватских клубов, и их поддержка много для меня значит", – сказал Ковтун.

Отметим, что арена в Загребе устроила овации Илье после его победы на чемпионате Европы-2026. До этого экс-украинец рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину. Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.

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