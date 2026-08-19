"Эмоции из-за смены гражданства": звездный гимнаст Ковтун, который отказался от Украины, сделал признание перед дебютом за новую сборную

Вице-чемпион Олимпийских игр Парижа-2024 Илья Ковтун, который отказался от украинского спортивного гражданства в пользу хорватского, признался, что испытывает смешанные эмоции перед стартом ЧЕ-2026. 22-летний гимнаст на турнире в Загребе впервые выступит под новым флагом, однако отметил, что чувствует себя неоднозначно.

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Об этом Ковтун заявил в общении с журналистами перед стартом первенства, пишет портал Jutarnij List. Уроженец Черкасс, который считается одним из самых главных талантов в спортивной гимнастике, добавил, что ждет очень конкурентной борьбы на снарядах.

"Отлично подготовился после длительного перерыва в выступлениях из-за смены гражданства. Я готов, в отличной форме, зал – супер, с нетерпением жду выступлений на ЧЕ. Два года я не выступал, мой последний настоящий тест был на Олимпийских играх в Париже. Эмоции смешанные из-за нового гражданства, но прежде всего я счастлив, что вернулся в игру на большой арене. Многоборье, конечно, самое сложное, надеюсь, что на всех снарядах я отработаю максимально хорошо и оправдаю, прежде всего, свои высокие ожидания", – сказал Ковтун.

До этого Илья рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину. Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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