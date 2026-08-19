Полный стадион в Загребе устроил овации гимнасту Ковтуну, сбежавшему из Украины и сменившему гражданство. Видео

Илья Ковтун принес Хорватии первую в истории победу в мужском многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. После завершения выступления трибуны в Загребе встретили нового чемпиона продолжительными овациями.

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Федерация спортивной гимнастики Хорватии опубликовала у себя в соцсетях небольшой ролик, на котором запечатлен исторический момент. Никогда ранее ни один гимнаст с хорватским паспортом не побеждал на европейских первенствах.

Также на камеру попала и реакция тренера Ковтуна Ирины Горбачевой.

23-летний уроженец Черкасс, ранее представлявший Украину, выиграл личное многоборье на чемпионате Европы 2026 года, который проходит в столице Хорватии. В своем первом крупном международном турнире после смены спортивного гражданства Ковтун набрал 82,833 балла и занял первое место.

Исход соревнований решился с минимальным преимуществом. Серебряный призер Арсений Духно отстал всего на 0,001 балла, получив итоговую оценку 82,832. Третьим стал Даниель Маринов с результатом 81,899.

Лучшие оценки Ковтун показал на параллельных брусьях, где получил 14,500 балла, а также на перекладине, за выступление на которой судьи выставили 14,200. Несмотря на ошибку в упражнениях на коне и самый низкий балл в программе, гимнаст сумел сохранить лидерство по сумме шести видов.

Для спортсмена этот старт стал возвращением на международную арену после длительного перерыва. Незадолго до турнира Ковтун перенес надрыв мышцы ноги и микротравму, однако выступил во всех дисциплинах многоборья.

Илья выступал за сборную Украины, становился призером чемпионатов мира и завоевал олимпийское "серебро" Игр-2024 в Париже на параллельных брусьях.

После начала полномасштабной войны он переехал в хорватский Осиек вместе с тренером Ириной Горбачевой, а летом 2025 года получил гражданство Хорватии. По завершении обязательного карантина Международной федерации гимнастики спортсмен получил право представлять новую страну на международных соревнованиях.