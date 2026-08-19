"Пока не понимаю": звездный гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, рассказал о травме перед дебютным ЧЕ за Хорватию

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который принял гражданство Хорватии, получил небольшое повреждение перед стартом чемпионата Европы в Загребе. 22-летний уроженец Черкасс при этом не собирается сниматься с дебютного под новым флагом турнира, который стартует 19 августа, надеясь завоевать медаль.

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Об этом сам Ковтун заявил журналистам перед первым в карьере выступлением за сборную Хорватии, пишет портал Vecernij List. По словам вице-чемпиона Олимпийских игр 2024 года, он напряженно работал в тренировочном лагере на протяжении двух месяцев, но не знает, чего ожидать от европейского первенства.

"Пока не понимаю, какие у меня чувства. Два года я не выступал на крупных соревнованиях, моим последним стартом были Олимпийские игры в Париже. За неделю до чемпионата у меня треснула кожа на руке. Но я работаю с этим, потому что должен. Я готовился девять недель и должен выполнить свою работу. Надеюсь, что мне удастся показать все, что я подготовил на тренировках. Меня не было два года, поэтому не знаю, кто сейчас главные конкуренты. Появилось много молодежи. Конечно, я тоже не старый, но два года меня не было. Посмотрим", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украины и переход в хорватскую национальную команду.

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