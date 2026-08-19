Ковтун, отказавшийся от Украины, выиграл для Хорватии историческое "золото" ЧЕ по спортивной гимнастике, обойдя россиянина на 0.001 балла

Знаменитый гимнаст Илья Ковтун принес Хорватии первое в истории чемпионатов Европы "золото" в мужском многоборье. 23-летний уроженец Черкасс выиграл континентальное первенство в Загребе с минимальным преимуществом над россиянином Арсением Духно.

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На чемпионате Европы 2026 года Ковтун набрал 82,833 балла и занял первое место в абсолютном первенстве. Вторым стал Духно, уступивший победителю всего 0,001 балла.

Традиционно сильнейшие для Ильи параллельные брусья (14,500) и перекладина (14,200) принесли ему самые высокие оценки, которые и позволили отыграть микроскопическое отставание от конкурентов.

Наименьший балл Ковтун получил за упражнения на коне (12,800), однако ровное выступление на остальных пяти снарядах компенсировало эту относительную неудачу.

Для Ковтуна этот успех стал особенным. После смены спортивного гражданства в 2025–2026 годах он впервые выступил на чемпионате Европы под флагом Хорватии и сразу принес новой сборной историческое достижение: ранее хорватские гимнасты никогда не выигрывали "золото" континентального первенства в мужском многоборье.

Победа в Загребе продолжила успешную серию выступлений спортсмена на чемпионатах Европы. В 2021 году в Базеле он завоевал "бронзу" в многоборье, в 2022-м в Мюнхене стал обладателем "серебра" на параллельных брусьях. На турнире 2023 года в Анталье Ковтун выиграл свое первое взрослое "золото" на брусьях, а также взял две "бронзы" в многоборье и на перекладине.

Особенно успешным для гимнаста стал чемпионат Европы 2024 года в Римини. Тогда он выиграл три золотые медали: на параллельных брусьях, на перекладине и в командном многоборье в составе сборной Украины.

Ковтун также известен тем, что Международная федерация гимнастики в 2021 году включила в таблицу сложности именной элемент на параллельных брусьях, названный в его честь.

Напомним, Ковтун защищал цвета Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где добыл "серебро". Спортсмен столкнулся с волной критики после того, как решил покинуть родную страну.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер Ковтуна Ирина Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

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