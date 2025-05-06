'Посмотреть, что там происходит': Джошуа высказался о поездке в Украину и отношениях с Усиком

бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с теплотой отозвался о своем бывшем сопернике Александре Усике (23-0, 14 КО). Уроженец Уотфорда отметил, что поддерживает приятельские отношения с нашим соотечественником и собирался посетить Украину.

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Об этом Джошуа рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. По словам британца, его отношения с Усиком кардинально отличаются от тех, которые приняты между соперниками в боксе. Также он добавил, что поездка в Украину сорвалась из-за разных графиков спортсменов.

"Мы обмениваемся сообщениями через наши команды. Я собирался поехать в Украину, чтобы посмотреть, что там происходит. Но это не произошло – его команда перенесла сроки и они не совпали с моим графиком. Знаете, в профессии есть те люди, с которыми вы не ладите, если соперничаете. И есть наоборот. Мне кажется, мы с ним хорошо ладим. Он прикольный", – сказал Джошуа.

Напомним, что Энтони и Александр провели друг против друга два поединка. В сентябре 2021 года Усик победил единогласным решением судей, а через 11 месяцев – раздельным. Недавно украинец высказался за то, чтобы Джошуа подрался со своим соотечественником Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Ранее Усик сравнил диктатора Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Кроме того, он напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ, и обратился к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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