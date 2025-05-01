Усик рассказал, на что готов пойти ради боя Фьюри – Джошуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) признался, что держит кулаки за проведение поединка между Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Украинец отметил, что все фанаты бокса мечтают увидеть этот бой, а он сам не является исключением и готов за него молиться.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. По словам 38-летнего уроженца Симферополя, он твердо уверен в том, что рано говорить об окончании карьеры Фьюри, ведь тот продолжает усердно работать в зале и наверняка горит желанием вернуться.

"Я не верю, что Тайсон Фьюри завершил карьеру. Он продолжает тренироваться. Верю ли я в его бой с Энтони Джошуа? Слушайте, я верю в Иисуса Христа. Возможно, сегодня вечером я помолюсь за то, чтобы Бог помог организовать этот поединок. Возможно. Потому что это будет крутой бой – Фьюри против Джошуа", – сказал Усик.

Отметим, что накануне Тайсон вызвал Александра на трилогию, пообещав 100-тысячный стадион. До этого сам украинец назвал Фьюри и Джошуа среди тех боксеров, с которыми хотел бы провести свой прощальный бой.

Усик свой следующий поединок проведет 19 июля в Лондоне. Соперником украинца станет Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик совершил неожиданный поступок на пресс-конференции перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Также стало известно, что ждет украинца после второго боя с британцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!