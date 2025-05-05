'Вы сумасшедшие?!' Усик резко высказался о россиянах и Путине

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик сравнил кремлевского диктатора Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Наш соотечественник отметил, что нынешняя Россия и ее руководство действуют абсолютно так же, как нацистская Германия, развязав преступную войну.

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Об этом Усик заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, который опубликовал соответствующее видео на своем YouTube-канале. 38-летний боксер из временно оккупированного Симферополя подчеркнул, что путинская армия совершает военные преступления, а роспропаганда нелепо это оправдывает.

"Путин такой же, как Гитлер? Абсолютно точно. Это правда, потому что когда ракеты летят в дома… Это же дома, это не военная инфраструктура, это не армия, это просто чей-то дом, в котором живут дети, бабушки, дедушки – и туда летит бомба. А потом в российских новостях говорят, что это военный объект. Вы сумасшедшие?! Слушайте, у меня много видео – и там не только Киев, там и Донецк, Кривой Рог, Харьков, Запорожье, Луганск, и там не военная инфраструктура, там просто дома обычных людей, больницы, театры, магазины, рынки. Это безумие!" – сказал Усик.

Ранее Александр напомнил о том, что случится в мире, если западные страны не остановят агрессию путинской России против Украины. Также боксер называл то, чего его лишила РФ, и обратился к президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик назвал главную цель Украины в противостоянии нападению России.

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