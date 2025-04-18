'Положить конец': известный украинский боксер назвал главную цель Усика на реванш с Дюбуа

Известный украинский средневес Арам Фаниян (26-2, 6 КО) выразил уверенность в том, что поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) вызывает огромный интерес у болельщиков. Наш соотечественник отметил, что украинец должен победить британца и положить конец всем разговорам вокруг их первого боя.

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Такое мнение Фаниян выразил в интервью порталу SportArena. 28-летний боксер из Броваров добавил, что британские поклонники спорта и эксперты из этой страны уверены в том, что Дюбуа удалось отправить Усика в нокдаун в первом противостоянии, а рефери того боя сыграл на руку Александру.

"Честно говоря, мне было бы очень интересно увидеть матч-реванш между Александром и Даниэлем Дюбуа. Почему? Потому что у Усика и Дюбуа уже есть история, и мы все помним, каким был первый бой. Британцы по-прежнему говорят, что Даниель нокаутировал Александра, украинцы делают так, как и большинство людей в мире, думая совершенно иначе. Поэтому мне кажется, что Усику необходимо провести реванш с Дюбуа и положить конец всем разговорам вокруг их противостояния", – сказал Фаниян.

На днях стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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