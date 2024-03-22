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"Полностью нейтрализовали Украину": тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
4,9 т.
'Полностью нейтрализовали Украину': тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич назвал травмы своих игроков главной причиной поражения от Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник балканцев также отметил, что его подопечным удалось полностью нейтрализовать сильные стороны нашей команды.

Об этом Милошевич заявил на пресс-конференции после игры в Зенице, пишет официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины. 50-летний специалист сделал акцент на том, что игра полностью проходила по плану его команды, но затем украинцы дважды забили на контратаках.

"Полностью нейтрализовали Украину": тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024
"Полностью нейтрализовали Украину": тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

"Восемьдесят пять минут были хорошими. Мне жаль ребят. На итоговый результат повлияли травмы двух важных для нас игроков. Мы играли против серьезной команды и полностью ее нейтрализовали. Тактически игроки сделали на 100% все, что мы просили. Украина до гола не создавала даже полумоментов. У нас очень качественная команда, много молодых игроков и игроков с характером", – сказал Милошевич.

"Полностью нейтрализовали Украину": тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Визави боснийского наставника Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024. 

"Полностью нейтрализовали Украину": тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии. 

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