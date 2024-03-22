'Полностью нейтрализовали Украину': тренер Боснии оправдался за поражение в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич назвал травмы своих игроков главной причиной поражения от Украины в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник балканцев также отметил, что его подопечным удалось полностью нейтрализовать сильные стороны нашей команды.

Об этом Милошевич заявил на пресс-конференции после игры в Зенице, пишет официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины. 50-летний специалист сделал акцент на том, что игра полностью проходила по плану его команды, но затем украинцы дважды забили на контратаках.

"Восемьдесят пять минут были хорошими. Мне жаль ребят. На итоговый результат повлияли травмы двух важных для нас игроков. Мы играли против серьезной команды и полностью ее нейтрализовали. Тактически игроки сделали на 100% все, что мы просили. Украина до гола не создавала даже полумоментов. У нас очень качественная команда, много молодых игроков и игроков с характером", – сказал Милошевич.

Визави боснийского наставника Сергей Ребров назвал свою версию причин камбэка украинцев. А герой встречи с Боснией Роман Яремчук прокомментировал успех нашей команды. Отметим, что в матче сборных Исландии и Израиля определился соперник сборной Украины по финальному матчу стыков Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!