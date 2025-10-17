Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отметился уморительным заявлением о скандале вокруг защитника сборной Украины Ефима Конопли, который лайкал в социальных сетях видео с российским контентом. Он возмутился, что в нашей стране "так отсматривают соцсети", забыв о том, что в РФ людям дают реальные тюремные сроки за комментарии в сети.

Об этом Свищев заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо высказался о том, что "в украинском спорте полнейшая цензура", а также похвалил Коноплю за внимание к ролику с Владимиром Жириновским, который был известен своей украинофобской позицией.

"Лайк футболиста "Шахтера" под словами Жириновского? Я этому не удивлен, такая популярность Владимира Вольфовича среди футболистов связана с его незаурядным умом. Меня в этой истории больше беспокоит другое. Почему у каждого футболиста на Украине так отсматривают соцсети? Насколько нужно быть глупыми, чтобы этим заниматься. В украинском спорте полнейшая цензура, такое не вписывается ни в какие разумные рамки. Лучше бы занимались развитием футбола, а не слежкой за своими же игроками", – сказал Свищев.

Отметим, что Конопля уже принес извинения украинцам за свою странную активность в социальных сетях, пообещав больше подобного не повторять. А в ВСУ придумали для спортсмена "наказание".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты распространили информацию о том, что "донецкий "Шахтер" собираются включить во вторую лигу чемпионата РФ.

