Начато расследование: футболист сборной Украины угодил в скандал из-за видео с Жириновским. В 'Шахтере' отреагировали

Защитник сборной Украины Ефим Конопля угодил в скандальную ситуацию в связи со своей активностью в социальных сетях. В частности, футболист донецкого "Шахтера" отметился лайками под видео с российским контентом, в том числе под роликом с одиозным Владимиром Жириновским, который известен своими антиукраинскими высказываниями.

Видео дня

В комментарии изданию "Чемпион" в донецком клубе подтвердили, что в курсе скандальной ситуации. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов подчеркнул, что в отношении спортсмена уже начато внутреннее расследование.

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности", – сказал Свиридов.

Кроме ролика с Жириновским наш футболист также ставил лайки на видео, которое заканчивается словами "Россия не для слабых, здесь, как в Спарте, выживает сильнейший", а также на подборке с голами бывшего нападающего сборной РФ Романа Павлюченко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне российские пропагандисты распространили информацию о том, что "донецкий "Шахтер" собираются включить во вторую лигу чемпионата РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!