По данным пропагандистских источников, с 2026 года так называемый "Шахтер" из оккупированного Донецка собираются включить во Вторую лигу России. Клуб, с таким же названием, как и лидер УПЛ, якобы уже проходит лицензирование и получил одобрение от ФНЛ, а играть свои "домашние" матчи будет на стадионах Крыма.

Сообщается, что бюджет донецкой команды составит около 60 млн рублей (~$762 тыс). При этом клуб не допустят к участию в Кубке России — даже в Москве признают, что подобные шаги могут вызвать новые санкции от ФИФА и УЕФА. В том же "турнире" хотят зарегистрировать клубы "Фрегат" из Херсонской области и луганскую "Зарю".

Даже внутри России эта новость вызвала шквал насмешек. Болельщики сочли идею очередным "подарком" от чиновников, который окончательно закрепляет футбольную изоляцию страны. Один из пользователей написал: "Похоже, бан РФС не будет иметь конца…".

Другие подхватили сарказм, замечая, что участие фейковых "донецких" и "луганских" клубов никак не приблизит Россию к возвращению в международные турниры.

"Формально это любители, но разбан такие заявы точно не приближают", – отмечают юзеры.

"Ну разбана только болельщики ждут. Патриотам пофиг – у них на госканалах всё прекрасно. Может, году к 2040-му и увидим первый официальный матч сборной, но это не точно", – добавил другой пользователь.

Среди сотен комментариев чаще всего звучала мысль о том, что включение донецкого "Шахтера" во внутренние турниры лишь отдаляет Россию от любых контактов с УЕФА и ФИФА.

"Еврокубки и мировые чемпионаты всё дальше и дальше…", – написал один, на что другой ответил: "О, да, включение донецкого клуба в любительский турнир, конечно, всё изменит".

Российские фанаты в шоке, что вместо возвращения в цивилизованный футбол их страна погружается в собственную "альтернативную реальность" с "крымскими стадионами" и командами-призраками.

Напомним, что разговоры о том, что "настоящий "Шахтер" из "днр" будет выступать в России, ходили еще 2 года назад. Тогда так называемый "глава федерации футбола" "днр" Павел Давыденко заявлял, что в интеграции "местного" "Шахтера" в футбол России нет ничего невозможного.

Как сообщал OBOZ.UA, глава так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин поделился розовыми мечтами о том, что донецкий "Шахтер" будет выступать в чемпионате России.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости "восстанавливать легендарный донецкий "Шахтер" в так называемой ДНР.

Отметим, что российская Футбольная национальная лига включила во вторую лигу чемпионата России ПФК "Севастополь".

