В ВСУ придумали наказание для футболиста сборной Украины, который восхищался 'Россией не для слабых' и Жириновским

Вокруг защитника "Шахтари" и сборной Украины Юхима Конопли разгорелся скандал после того, как в сети появились скриншоты его лайков под публикациями о России и с высказываниями Владимира Жириновского. Журналист и военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Сенькив предложил конкретный способ компенсировать ошибку: финансово поддержать его 53-й отдельный разведбатальон как элемент публичного извинения.

"Пане Юхиме, розумію – помилилися, буває. Пропоную в плані вибачень фінансово підтримати мій батальйон. Пан Бленуце он закинув за схоже першу зарплату на ЗСУ. Хоч щось корисне мусить бути з цієї ситуації", – написав Сенькив в своем аккаунте соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, Конопля поставил "лайк" на видео с Жириновским.

Кроме ролика с одиозным политиком наш футболист также с помощью отметок "нравится" восхищался клипом, который заканчивался словами "Россия не для слабых, здесь, как в Спарте, выживает сильнейший", а также подборкой с голами бывшего нападающего сборной РФ Романа Павлюченко.

В донецком клубе подтвердили, что в курсе скандальной ситуации. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов подчеркнул, что в отношении спортсмена уже начато внутреннее расследование.

Позже Ефим извинился за то, что случилось:"Вы правы. Я не вкладывал в свои ругательства никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны, выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится".

Накануне российские пропагандисты распространили информацию о том, что "донецкий "Шахтер" собираются включить во вторую лигу чемпионата РФ.

