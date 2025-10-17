'Странно слышать. Выводы сделал': футболист сборной ответил украинцам из-за скандального видео с Жириновским

Защитник сборной Украины Ефим Конопля извинился перед соотечественниками за свои одобрительные реакции в социальных сетях на видео с российским контентом. Футболист донецкого "Шахтера" сначала удивился нападкам в свой адрес, а затем назвал свои действия ошибкой.

Об этом Конопля, который отметился лайками, в частности под роликом с Владимиром Жириновским, написал на своей странице в социальной сети Instagram. 26-летний уроженец Донецка подчеркнул, что очень любит Украину и всячески осуждает Россию за военную агрессию в отношении нашей страны.

"Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону", – отреагировал изначально Конопля.

Позже он изменил свою риторику. "Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я – патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", – ответил соотечественникам футболист.

Отметим, что в донецком "Шахтере" начали служебное расследование по поводу странной активности Ефима в социальных сетях. А в ВСУ придумали для спортсмена "наказание".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты распространили информацию о том, что "донецкий "Шахтер" собираются включить во вторую лигу чемпионата РФ.

