Поэтому без нокаута. Впервые появилось видео, что случилось в раздевалке Усика перед боем с Фьюри

Главный судья боя между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24) попросил украинца не бить соперника. В TikTok всплыло видео, на котором Марк Нельсон дает наставления Александру перед начало поединка.

Рефери просил ни при каких обстоятельствах не бить британского боксера, когда тот будет в нокдауне.

"Я объясню почему. Я не хочу, чтобы он там лежал и изображал, что ему очень больно. Поэтому просто не бей его, когда он будет в нокдауне. Когда будет нокдаун – иди в крайний (нейтральный) угол и жди там, пока я не дам команду продолжать бой", – сказал рефери Усику.

Кроме того, Нельсон напомнил о запрете бить ниже пояса и по затылку оппонента.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал обладателем поясов WBA, WBO, IBF и WBC в супертяжелом весе.

В 9-м раунде Тайсон был зажат у канатов за 10 секунд до гонга и едва стоял на ногах. Марк Нельсон остановил избиение британца и отсчитал нокдаун, хотя Цыганский король был близок к нокауту.

Сразу после боя действия рефери жестко раскритиковал Девид Хэй. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался судья.

Несколько дней назад стала известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним - аравийский Эр-Рияд.

При этом искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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