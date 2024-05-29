'Отчасти': Куртуа сухо оценил вклад Лунина в выход 'Реала' в финал Лиги чемпионов

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа не стал сильно расхваливать своего украинского конкурента Андрея Лунина за блестящий сезон. 32-летний футболист отметил, что выход испанского суперклуба в финал Лиги чемпионов частично стал возможен и благодаря надежной игре нашего соотечественника.

Об этом Куртуа заявил в интервью изданию OK Diario. Бельгиец, который не сыграет на чемпионате Европы-2024 за соперников сборной Украины из-за конфликта с тренером Доменико Тедеско, при этом отметил, что не считает несправедливым свой ожидаемый выход в составе "Реала" на игру с "Боруссией" 1 июня.

"Я бы не говорил, что это несправедливо или наоборот. Что я точно знаю, так это то, что он провел отличный сезон, и мы попали в финал отчасти благодаря ему. Я в распоряжении тренера "Реала" Карло Анчелотти, я работал в течение девяти месяцев, чтобы вернуться к своей работе. Решать должен тренер", – сказал Куртуа.

Ранее СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который Лунин не вошел. При этом известно, что украинец готов продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщал OBOZ.UA, у Андрея Лунина возникли проблемы перед финалом Лиги чемпионов и во время подготовке к матчу с "Боруссией" его заменили 18-летним испанцем.

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