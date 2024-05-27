У вратаря сборной Украины возникли проблемы перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин пропустил первую тренировку мадридского "Реала" на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где команда 1 июня проведет финал Лиги чемпионов с "Боруссией" из Дортмунда. Наш соотечественник простудился и у него поднялась температура, однако это не должно повлиять на его готовность к поединку.

Об этом во время общения с журналистами заявил тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти, пишет портал Tudn. По словам итальянского специалиста, он пока не определился с основным вратарем на финал ЛЧ, а равные шансы имеют Лунин и его конкурент Тибо Куртуа.

"Это очень тяжелое решение, потому что оба заслуживают играть в финале. Лунин, потому что он провел фантастический сезон, сегодня у него температура, но он выздоровеет до субботы. Куртуа – это Куртуа, он вернулся после травмы и является лучшим вратарем в мире. Но мне очень нравятся все эти разговоры по поводу вратаря, поэтому на этой неделе, когда мне нечем заняться, я люблю их слушать. Мы примем решение перед матчем", – сказал Анчелотти.

Ранее СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который Лунин не вошел. При этом известно, что украинец готов продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщал OBOZ.UA, мадридский "Реал" обыграл мюнхенскую "Баварию" и вышел в финал Лиги чемпионов. В свою очередь дортмундская "Боруссия" сенсационно прошла французский ПСЖ.

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