'Останутся без зарплаты'. Вокруг карьеры Усика возникли споры: Красюк сделал едкое заявление

Известный украинский промоутер Александр Красюк достаточно жестко отреагировал на информацию о том, что Александр Усик (25-0, 14 КО) проведет на ринге еще несколько лет. Глава компании K2 Promotions, который 10 лет работал с 38-летним уроженцем Крыма, раскритиковал команду боксера за желание заработать на нем денег.

Об этом Красюк заявил в интервью порталу Sport.ua. Наиболее авторитетный украинский организатор боксерских поединков напомнил о признании Усика, что он давно сосредоточен не на мотивации или деньгах, а на дисциплине.

"Усику следует однозначно заканчивать. Усика ничто не мотивирует. Он сам говорил, что дисциплина есть его платформа успеха. Вряд ли Саша ищет поединки. Ему уж точно они не нужны. А команде нужно, чтобы он снова и снова выходил на ринг, иначе останутся без зарплаты", – сказал Красюк, уколов директора команды боксера Сергея Лапина.

До этого Лапин сообщил о том, что Усик не заинтересован в проведении трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Также команда нашего соотечественника ведет переговоры о бое по правилам смешанных единоборств с американским боксером и блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Кроме того, украинец определился со своим следующим соперником.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

