'Слуга народа' избрала нового председателя партии: кто занял кресло Шуляк

Новым председателем партии "Слуга народа" стал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Полномочия его предшественницы, Елены Шуляк, подошли к концу.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия. В своем Telegram он поздравил нового главу.

"Только что "Слуга Народа" избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Хочу поблагодарить Елену Шуляк за ее качественную и честную работу на этой должности и пожелать Александру дальнейших успехов и вдохновения!" – написал он.

Заметим, что Корниенко уже возглавлял политсилу, но четыре года назад сложил полномочия, объяснив свои намерения "сосредоточиться над реформой работы ВРУ". До сих пор должность председателя дважды занимала Елена Шуляк.

Что известно об Александре Корниенко

Александр Корниенко попал в предвыборную команду Владимира Зеленского в 2018 году, а в мае 2019-го возглавил предвыборный штаб "Слуг народа". До назначения вице-спикером Корниенко был заместителем Давида Арахамии.

В июне 2020 года оба чиновника попали в сексистский скандал, когда в Николаеве назвали Ирину Аллахвердиеву, которая впоследствии стала народным депутатом, "рабочей бабой, как корабельная сосна".

Два года назад его критиковали за заявление о том, что Украина "тестирует модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом". Он пояснил, что усиление президента объясняется военным положением, а Украина может оставить действующую систему или же выбрать другую.

В 2025 году Корниенко голосовал за законопроект №12414, которым ликвидировали независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Позже он оправдался, что принял "неправильное политическое решение".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября один из депутатов провластной партии Юрий Камельчук посетил ряд европейских городов, несмотря на запрет чиновникам выезжать за границу без служебной необходимости, а во время объяснений СМИ причин поездок путался в версиях.

