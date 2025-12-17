ЕС окончательно откажется от российского газа: в Европарламенте приняли важное решение

Европейский Союз сможет отказаться от российского газа. Отказ будет происходить в два этапа и завершится в 2027 году.

Как сообщили в пресс-службе Европарламента, соответствующее предложение 17 декабря поддержали 500 депутатов. Еще 120 проголосовали против, а 32 воздержались. В силу норма вступит после формального одобрения министрами Евросоюза и публикации в официальном журнале ЕС.

Как ЕС планирует отказываться от газа из РФ

Отказ от импорта сжиженного природного газа (СПГ) – с конца 2026 года.

(СПГ) – с конца 2026 года. Отказ от трубопроводного газа – осенью 2027 года.

В то же время в законопроекте прописаны как штрафы для стран, нарушающих запрет, так механизм в случае экстренных ситуаций в энергетике ЕС. Он предусматривает, что страны смогут закупать газ по краткосрочным контрактам сроком до четырех недель с возможностью продления.

Для устранения лазеек и уменьшения риска обхода новых правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам строгие и подробные доказательства страны производства газа перед импортом или хранением.

Новая эра в энергетике ЕС

Председатель Комитета Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики Вилле Нийнисте назвал это историческим событием. Таким образом Евросоюз сделал"гигантский шаг к новой эре, свободной от российского газа и нефти".

"Россия больше никогда не сможет использовать экспорт ископаемого топлива как оружие против Европы. Нашими ключевыми приоритетами было максимально ускорить сроки запрета трубопроводного газа, запретить долгосрочные контракты на СПГ на год раньше запланированного и предотвратить обход этих новых правил", – отметил Нийнисте.

Следующим шагом к независимости от российских энергоресурсов евродепутат назвал запрет импорта российской нефти. Поэтому он призвал Еврокомиссию не медлить и внести соответствующее предложение уже в начале 2026 года.

Что изменится

Согласно предложенным мерам, энергетические операторы смогут расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, которыми может считаться юридически обязывающий запрет дальнейшего импорта.

Также будет запрещено временное хранение газа российского происхождения в ЕС с 1 января 2026 года. Чтобы закрыть лазейки и уменьшить риск обхода ограничений, операторов обязывают подавать более подробные доказательства относительно страны происхождения.

С той же даты предлагают запрет импорта всей российской нефти и нефтепродуктов и дополнительные предохранители и ужесточение наказания за обход запрета.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Кремле уже существенно ощущают последствия международных санкций и ударов Вооруженных сил Украины по энергетическим объектам. Из-за этого доходы Кремля от экспорта нефти и нефтепродуктов упали до минимума с начала полномасштабной агрессии.

