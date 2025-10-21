Стало известно, когда Усик на самом деле закончит карьеру

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не собирается завершать карьеру после ближайшего боя. 38-летний боксер собирается провести как минимум пять поединков, первый из которых с победителем дуэли между Джозефом Паркером (36-3, 23 КО) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), который состоится 26 октября в Лондоне.

Об этом информирует авторитетнейшее в мире бокса издание Ring Magazine со ссылкой на директора команды украинца Сергея Лапина. По его словам, Усик может еще пять раз появиться на помосте. При этом он не уточнил, все ли поединки должны состояться в боксерском ринге.

До этого Лапин сообщил о том, что Усик не заинтересован в проведении трилогии с британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Также команда нашего соотечественника ведет переговоры о бое по правилам смешанных единоборств с американским боксером и блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Такое же заявление сделал бывший промоутер украинца Александр Красюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

