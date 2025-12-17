До эпохи гламура: как выглядела улица с самыми дорогими магазинами Киева в 1967 году. Фото

Для многих жителей и гостей Киева Пассаж на Крещатике – это улица дорогих магазинов и гламура. Однако во второй половине 1960-х годов здесь можно было приобрести товары по доступным ценам, прежде всего – для детей.

Видео дня

Старое фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Именно здесь находился первый столичный "Детский мир".

Взгляд в прошлое

"Пассаж до эпохи гламура. 1967 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото мы можем увидеть улочку, обычные магазины и покупателей. Кроме того, на заднем плане, над входом в Пассаж, можно рассмотреть вывеску – это "Детский мир".

Современный Пассаж полностью изменил лицо: сегодня здесь расположены магазины класса luxury, бутики мировых модных брендов, рестораны и концептуальные кафе. Однако атмосфера прогулок, важность пространства для города и семейных воспоминаний остаются неизменными уже более ста лет.

Немного истории столицы

Крещатик является одним из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Однако в 1944 году существовал проект кардинальной перестройки главной улицы столицы Украины.

В центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, более 40 лет находился один из самых сладких магазинов города – "Украинские лакомства". Это культовое место долго было символом вкуса детства.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!