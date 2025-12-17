OBOZ.UA в очередной раз о главном футбольном событии 2026 года – чемпионате мира по футболу.

Как вы знаете, он впервые пройдёт в трёх странах – США, Мексике и Канаде. Впервые в его финальном турнире выступят сборные 48 стран (раньше их было 32). Матчи XXIII Мундиаля впервые пройдут на стадионах 16 городов: в Канаде – Торонто и Ванкувера, в Мексике – Гвадалахары, Мехико и Монтеррея, в США – Атланты, Бостона, Далласа, Хьюстона, Канзаса, Лос-Анджелеса, Майами, Нью-Йорка, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтла. Матч-открытие ЧМ-2026 пройдет 11 июня на поле стадиона "Ацтека" в Мехико. Финальная игра состоится 19 июля в Нью-Йорке. Впервые чемпионат будет проходить на протяжении 39 дней.

48 сборных, которые будут оспаривать медали, будут разбиты на 12 групп по четыре участника в каждой. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших из тех, которые займут третьи места, выходят в 1/16 финала.

16 европейских сборных

Среди 48 участников финального турнира европейский футбол представит 16 сборных. На групповом этапе квалификации ЧМ претенденты на попадание от зоны УЕФА были разбиты на 12 отборочных групп. В некоторых из них было по 4 сборные, в других – по 5. 12 победителей групп получили прямые путёвки в финальный турнир, а 12 сборных, занявших в своих отборочных группах вторые места, и четыре сборные, которых определила Лига Наций УЕФА, разыграют между собой еще четыре путевки в финальный турнир.

Напомню вам, кто эти 16 претендентов на четыре путевки. Это Италия, Дания, Турция, Украина, Польша, Уэльс, Чехия, Словакия, Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия. В марте эти 16 сборных, разбитых на 4 группы, проведут стыковые мини-турниры. Они состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов, 4 победителя по итогам которых войдут в число 16 европейских сборных.

Среди соискателей будет и сборная Украины. В первом своем матче 26 марта подопечные Сергей Реброва встретятся на своём поле с командой Швеции. Победитель этой пары в финале 31 марта сыграет с сильнейшим в паре Албания – Польша.

В случае, если сборная Украины выходит в финал, она вновь на своем поле проведёт матч с победителем пары Албания – Польша. Не исключено, что польская сборная также выйдет в финал с нашей сборной, поэтому было принято решение, что свои домашние поединки "желто-синие" проведут в испанской Валенсии. Добавим, что игры в четырех подгруппах европейского отбора пройдут в конце марта следующего года.

42 сборные уже в финале

42 из 48 участников финального турнира ЧМ-2026 уже известны. Четыре сборные отобрались на мировой чемпионат впервые в своей истории – это Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. К четырем европейским сборным, которые определятся в конце марта по итогам дополнительной квалификации, добавятся ещё две национальные команды после финиша межконтинентального плей-офф, который также в марте пройдет в Мексике с участием в сборных ДР Конго, Ирака, Боливии, Суринама, Ямайки и Новой Каледонии.

Европа: Австрия, Бельгия, Хорватия, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Португалия, Шотландия, Испания, Швейцария, Норвегия.

Азия: Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея.

Африка: Алжир, Кабо-Верде, Кот д’Ивуар, Египет, Гана, Марокко, Сенегал, Южная Африка, Тунис.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Уругвай.

Океания: Новая Зеландия.

Чемпионат Европы пройдёт на стадионах Сербии и Албании

Свой отборочный турнир на ЧЕ-2027 (U21) в своей группе продолжает сборная Украины. Её соперниками являются команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Напомню, подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы уже провели четыре матча. Вот их результаты: Литва – Украина – 0:4, Украина – Венгрия – 3:3, Хорватия – Украина – 1:0, Турция – Украина – 1:0. Остальные четыре отборочных матча наша сборная сыграет в 2026 году. Заключительный – 2 октября на своём поле со сборной Хорватии. Пока в активе "сине-желтых" четыре очка.

Сформированы девять отборочных групп. В шести из них по шесть сборных, в трех – по пять. В финальной части ЧЕ-2027 (U21) выступят 16 сборных: Албания, Сербия (организаторы чемпионата) и ещё 14 сборных, которые присоединятся по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая сборная из занявших второе место и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест). Игры чемпионата пройдут на четырех стадионах Албании и четырех – Сербии. Матч-открытие пройдёт в Сербии, финал – в Албании.

По итогам Евро-2027 (U21) определятся команды-участницы Олимпиады-2028 от зоны УЕФА, которая пройдёт в Лос-Анджелесе.