На каком этапе соглашение

Все разговоры о том, что близкое мирное соглашение по состоянию на сейчас являются wishful thinking или "желаемое за действительное". Есть принципиальные вещи, которые делают сделку невозможной:

Далее текст на языке оригинала.

1. путін не піде на угоду, якщо вона не є переможною

2. Ми не підемо на угоду, якщо вона фіксує поразку

Ключовим питанням є території. Але в питанні компромісів навколо цього питання, виникає ще більше проблем. Так, США пропонують нам військові гарантії в обмін на відмову від територій. Орки на таке погодяться тільки за іншої умови – міжнародне юридичне визнання нових кордонів. США на це пропонують зняття санкцій для орків, та контроль за ЗАЕС для нас. Тоді орки скажуть ок, але тільки за умови визнання російської мови і церкви.

Станом на зараз ця гра може тривати довго, оскільки як я писав в попередньому пості – путін не відчуває, що може програти, а навпаки на фоні енергетичної кризи в Одесі, отримує докази успішності своєї злочинної діяльності. Більше того, є ще Китай. Для нього принципово, щоб ця війна закінчилась здобуттям росіянами нових територій і закріплення цього факту. Це відповідає його стратегічній меті – повернення Тайваню, і буде прецедентом для його майбутніх дій.

Тому ще раз – путін зараз не прийме жодної угоди, яка не виглядає як його перемога. А це нові території, ослаблена Україна і російська мова та церква. Будь-яка угода до березня буде для нас поганою. Про це в наступному пості як виглядає крах України.