Кузен короля Великобритании стал мемом, когда приехал на велосипеде на одно из важнейших событий года во дворце. Фото

Кузен короля Великобритании Дэвид Армстронг-Джонс неожиданно стал героем соцсетей после появления на предрождественском обеде Чарльза III в Букингемском дворце. 64-летнего графа Сноудона заметили, когда он возвращался домой на велосипеде – на фоне того, что большинство членов королевской семьи прибыли и уехали из дворца на автомобилях с охраной.

Видео дня

Фотографы зафиксировали момент, как Армстронг-Джонс выезжает из ворот дворца на двух колесах в бейсболке (даже без велосипедного шлема) и ярко-оранжевой светоотражающей куртке. Снимки мгновенно разошлись по сети и превратили двоюродного брата монарха в мем – пользователи соцсети Х назвали его "изюминкой вечера" и "самым нормальным человеком на королевском мероприятии".

Звучали и шутливые предположения о том, что обед, видимо, затянулся, если гость решил ехать домой на велосипеде, а также ироничные сравнения с многолюдными кортежами других членов семьи. Многие обратили внимание на довольный и расслабленный вид Дэвида Армстронг-Джонса.

"64-летний мужчина решил поехать в Букингемский дворец на велосипеде и надел ярко-оранжевую светоотражающую куртку для безопасности во время езды на велосипеде. Мне нравится, как довольным он выглядел от этого. Королевская особа в своем лучшем проявлении".

"Он такой классный".

"Граф Сноудон, несомненно, был изюминкой вечера".

"Должно быть, обед был поздний!"

"Приятно видеть там хоть одного нормального человека".

"Граф из Сноудона на 100% был бы мной, если бы я пришла на семейную вечеринку".

"Это значит, что у него нет шести автомобилей, как у Меган и Гарри?"

В сети также напомнили, что поездка Дэвида Армстронг-Джонса на велосипеде после королевского обеда – не первый подобный случай. В декабре 2019 года его уже фотографировали после ежегодного предрождественского собрания в Букингемском дворце, которое тогда устраивала королева Елизавета II. Тогда он так же покидал дворец на двух колесах, что лишь укрепило его репутацию одного из самых неформальных членов британской королевской семьи.

Сам граф Сноудон давно известен своей приверженностью к велоспорту. Ранее он рассказывал британским медиа, что ежедневно передвигается по Лондону именно на велосипеде и не считает это чем-то необычным, независимо от статуса или формата событий. Для него это не демонстративный жест, а привычный образ жизни, который сочетает удобство, физическую активность и заботу об окружающей среде.

Предрождественский обед в Букингемском дворце – традиционное ежегодное мероприятие, которое монарх проводит для узкого круга высокопоставленных и действующих членов королевской семьи. Он считается неформальной, но важной встречей накануне праздников и одновременно сигналом того, кто именно остается в активном публичном кругу королевского дома.

Обычно на нем присутствуют принц и принцесса Уэльские с детьми, герцог и герцогиня Эдинбургские и другие близкие родственники.

Дэвид Альберт Чарльз Армстронг-Джонс – британский дизайнер и предприниматель, сын принцессы Маргарет и фотографа Энтони Армстронга-Джонса, племянник королевы Елизаветы II и двоюродный брат короля Карла III. Сейчас он занимает 23-е место в очереди на британский престол.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Эдвард, герцог Эдинбургский, уже почти три десятилетия остается верным одному и тому же необычному аксессуару – галстукам с мультяшными котами от Christian Dior. Хотя он не считается самым ярким модником королевской семьи, именно этот винтажный принт стал его узнаваемой стилистической "визитной карточкой" еще с конца 1990-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!