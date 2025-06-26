'Оскорбляют заслуженных спортсменов': легенда спорта Захарова возмутилась нападками на Ломаченко

Легендарная гимнастка Стелла Захарова возмутилась поведением волонтеров Сергея Притулы и Сергея Стерненко, которые вступили в перепалку с бывшим боксером Василием Ломаченко. Олимпийская чемпионка Игр-1980 обвинила соотечественников в попытках привлечь к себе внимание благодаря имени спортсмена.

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Об этом Захарова заявил в интервью таблоиду Blik. По словам президентки Украинской федерации гимнастики (УФГ), Ломаченко огульно и несправедливо называют предателем страны, хотя он прославлял ее благодаря своим победам как на аматорском ринге, так и на профессиональном.

"Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли нашу страну в мире, сражались за ее честь на ринге. Вот скажите мне, пожалуйста, какое вообще имеют право люди, которые не имеют никакого отношения к спорту, писать вот такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайповать? Наши спортсмены рыгали кровью, завоевывали награды, годами работали на свое имя, имидж, очень непростым трудом зарабатывали деньги. Знаете, сейчас развелось очень много людей, которые ничего не умеют, ничего не знают и ничего не хотят делать... Сидят дома, видосики снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов", – сказала Захарова.

До этого Ломаченко попал под жесткий шквал критики после реакции на ужасный удар по Белгороду-Днестровскому 23 июня, когда отказался обвинять в преступлении Россию.

Также в начале июня Василий проигнорировал смертоносные ракетные атаки на украинские города. 5 июня он объявил о завершении своих профессиональных выступлений. В своем видеообращении после завершения карьеры он отказался благодарить Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк указал на показательную деталь в скандале вокруг Василия Ломаченко.

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