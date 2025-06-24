'Чего не воюешь, патриот?' Ломаченко наехал на Стерненко, упомянув 'ТЦК, которые пакуют людей по беспределу'

Бывший украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко вступил в резкую онлайн-перепалку с волонтером Сергеем Стерненко, обвинив его в лицемерии и привилегированности. Поводом стало обсуждение последствий обстрела школы в Белгород-Днестровському, где учился сам Ломаченко.

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Основная часть конфликта развернулась в комментариях под постом боксера, в котором он выразил соболезнования, но так и не упомянул, кто именно ударил по учебному заведению. Это вызвало волну критики. В частности, в адрес Ломаченко резко высказался и волонтер Сергей Притула, назвав его "жалким трусом".

Однако наиболее жесткий обмен произошел с Сергеем Стерненко. В ответ на обвинения в поддержке России, Ломаченко перешёл в наступление и обвинил Стерненко в двойных стандартах. По словам боксера, под угрозой жизни живут все украинцы, не только из-за российских ракет, но и из-за действий собственных военкоматов:

"Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине, не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые пакуют людей по беспределу. Но ты-то у нас привилегированный! Ты, кстати, чего не воюешь, патриот?" – написал Ломаченко в комментариях, намекнув на то, что Стерненко избегает службы, несмотря на публичную риторику.

Он также добавил, что надеется на "вразумление" оппонента, процитировав при этом царя Соломона: "Всё пройдет, и это тоже".

Такое высказывание вызвало новую волну дискуссий в соцсетях, где пользователи раскололись во мнениях: одни осудили Ломаченко за уравнивание российских обстрелов и украинской мобилизации, другие поддержали его за открытость и прямоту.

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