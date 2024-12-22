Опубликован список последних десяти чемпионов мира по боксу в супертяжелом весе

В сети напомнили, кто из боксеров в последние десятилетия был чемпионом мира в королевском весовом дивизионе – супертяжах. Этот список включает настоящих легенд ринга, каждая из которых оставила свой след в истории бокса.

Александр Усик (Украина) – действующий обладатель титулов WBA, WBO, IBO. Усик завоевал свои титулы, победив Энтони Джошуа в сентябре 2021 года в Лондоне. Украинец известен своей универсальностью на ринге, благодаря чему он успешно перешел из крузервейта в супертяжелый вес и сразу стал чемпионом. Даниель Дюбуа (Великобритания) – действующий обладатель пояса IBF. Завоевал титул в 2024 году, нокаутировав соотечественника Энтони Джошуа. Тайсон Фьюри (Великобритания) – бывший обладатель титулов WBC и The Ring. Фьюри выиграл титул WBC в 2020 году, победив Деонтея Уайлдера техническим нокаутом. Его яркие пресс-конференции и непредсказуемое поведение сделали его одним из самых харизматичных чемпионов в истории. Энтони Джошуа (Великобритания) – бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO. Джошуа удерживал все основные пояса до поражений от Усика в 2021 и 2022 годах. В 2012 году он выиграл олимпийское "золото" для Великобритании, что стало началом его блестящей карьеры. Энди Руис (Мексика) – бывший обладатель поясов WBA, WBO, IBF. В 2019 году сенсационно побил британца Энтони Джошуа техническим нокаутом, однако затем проиграл ему в реванше. Деонтей Уайлдер (США) – бывший обладатель титула WBC. Уайлдер известен своими сокрушительными ударами – он выигрывал нокаутом в 41 из 43 победных боев. Его прозвище "Бронзовый бомбардировщик" отсылает к бронзовой медали, завоеванной им на Олимпиаде-2008. Джозеф Паркер (Новая Зеландия) – бывший обладатель титула WBО. В 2017 году выиграл вакантный на тот момент пояс, победив Энди Руиса. Чарльз Мартин (США) – бывший чемпион по версии WBC. Завоевал пояс в 2016 году, победив украинца Вячеслава Глазкова, который во время боя получил тяжелую травму Владимир Кличко (Украина) – бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO. Младший Кличко удерживал свои титулы более десяти лет. На момент его поражения от Тайсона Фьюри в 2015 году он считался одним из самых доминирующих чемпионов в истории. Бермейн Стиверн (Канада) – бывший обладатель титула WBС. В 2014 году победил Криса Арреолу, но уже через шесть месяцев проиграл пояс Деонтею Уайлдеру.

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Эти имена – история бокса, а их бои продолжают вдохновлять новых спортсменов по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них неожиданным.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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