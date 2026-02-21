Впервые в истории. На Олимпиаде-2026 установлен фантастический рекорд мирового спорта. Видео

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо оформил свою шестую победу на ОИ-2026 и переписал достижение по количеству титулов на одной зимней Олимпиаде. Успех в марафоне на 50 км классическим стилем позволил ему превзойти рекорд Эрика Хайдена, который на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсид завоевал пять высших наград, – пишет Reutres.

Для 29-летнего норвежца это 11-е олимпийское "золото" в карьере. По общему числу титулов он уступает только Майкл Фелпс, у которого 23 победы на Играх.

Норвежские спортсмены заняли весь пьедестал. "Серебро" выиграл Мартин Лёвстрём Нюнгет с отставанием 8,9 секунды, "бронза" досталась Эмилю Иверсену, проигравшему 30,7 секунды.

Клебо ушел в отрыв на заключительном подъеме дистанции и финишировал с комфортным преимуществом, после чего упал на снег, продемонстрировав сильное истощение. Француз Тео Шели стал четвертым, уступив почти три минуты.

Финн Ийво Нисканен и норвежец Харальд Эстберг Амундсен, находившиеся в группе лидеров, сошли с дистанции примерно после 15 км. Нисканен болел в течение недели, Амундсен сообщил о заболевании перед стартом Олимпиады.

Клебо заявил, что произошедшее трудно описать словами: "Это невероятно. После чемпионата мира в прошлом году мы понимали, что это возможно, но сделать это, сложно подобрать правильные слова". Он добавил, что в этом сезоне команда приняла верные решения и отметил: "Психологически я чувствую себя лучше, чем в прошлом году, и сейчас получаю большое удовольствие от гонок".

Иверсен назвал результат норвежцев исключительным: "Невероятно то, что мы сделали сегодня. Мы оторвались от всех остальных, и мы были тремя сильнейшими лыжниками в мире. Я один из этих трех".

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля Клебо, которого ненавидят российские болельщики, стал первым человеком на планете, который выиграл девятую "золотую" медаль зимних Олимпийских игр, установив исторический рекорд.

