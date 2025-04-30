'Он убийца королей': легенда бокса Льюис предрек Усику серьезные проблемы в реванше с Дюбуа

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что его соотечественник Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) имеет все шансы победить Александра Усика (23-0, 14 КО). Бывший абсолютный чемпион мира в суперятежолом весе отметил, что в первою бою соперников болельщики увидели слабые стороны украинца.

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Такое мнение Льюис выразил в интервью журналистам, пишет портал Seconds Out. Выдающийся супертяж добавил, что Дюбуа с момента противостояния с Усиком в августе 2023 года стал только сильнее, добыв несколько впечатляющих побед, и готов отобрать у украинца его пояса.

"Я думаю, Дюбуа готов. Он убийца королей. У него есть сила. Я думаю, что он возлагает большие надежды на бой. Очевидно, что Дюбуа увидел слабые стороны Усика в первом бою. Я считаю, что если у соперника есть слабые стороны, вы должны давить на них. Этот бой – все. Я знаю, что Даниель довольно решительный, сосредоточенный боец. Он будет готов. Это его мечта… У меня не очень хорошее зрение, но я бы сказал, что рефери отпустил Александра Усика в первом бою после того удара", – сказал Льюис.

Напомним, что украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

букмекеры уже сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа.

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