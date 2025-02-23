'Он это заслужил'. Усику нашли нового соперника

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани считает, что чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) обязан свой следующий бой провести против временного чемпиона WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Накануне новозеландец добыл уверенную победу над конголезским боксером Мартином Баколе (21-2, 16 КО), заменившим Даниэля Дюбуа.

Видео дня

Ранее Усик заявлял, что перед тем, как завершит карьеру, хочет провести еще два поединка. Один из них планировался с Дюбуа, который владеет поясом Международной федерации бокса (IBF). За несколько дней до поединка против Паркера Дюбуа был вынужден сняться с боя.

"Вау. Паркер побеждает техническим нокаутом во втором раунде после того, как угол Баколе отказался продолжать бой. И я рад этому. Мне было не по себе, когда Баколе пропускал столько ударов, учитывая его состояние. Паркер – победитель. Баколе – всеобщий любимец. Следующий бой: Усик против Паркера. Он этого заслужил. Я понимаю, что для Дюбуа это удар. Возможно, они просто попробуют организовать реванш. Мне также не кажется плохой идея реванша Джошуа – Паркер, но история Паркера сейчас настолько хороша, что я хотел бы увидеть его бой с Усиком, пока он не завершил карьеру", – написал Хельвани в Х.

Напомним, что Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023 года. Тогда наш соотечественник победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Как сообщал OBOZ.UA, на вечере бокса в Эр-Рияде немецкий боксер Агит Кабайел (26-0, 18 КО) победил китайца Чжана Чжилеи (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Усик. Сам Александр поднялся в ринг, чтобы наградить победителя.

После этого боя Александр Усик ушёл с Kingdom Arena, чтобы не смотреть схватку дагестанца Артура Бетербиева (21-1, 20 КО) и Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) из Санкт-Петербурга. Такой демарш нашего титулованного соотечественника спровоцировал бурную реакцию в российских СМИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!