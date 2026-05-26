Официально. Новый тренер сборной Украины по футболу изменил состав, вызвав голкипера из Израиля
Новый главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера, ставший первым иностранным специалистом во главе национальной команды, внес изменения в состав перед матчем с Польшей. В заявку дополнительно включен голкипер Георгий Ермаков, выступающий в чемпионате Израиля.
24-летний вратарь "Маккаби" Хайфа получил первый вызов в национальную сборную. В текущем сезоне он провёл 36 матчей, в которых пропустил 42 мяча и 12 раз сохранил ворота "сухими".
Поединок Украина – Польша пройдет 31 мая на городском стадионе во Вроцлаве. Начало встречи запланировано на 18:30 по киевскому времени, игру обслужит арбитр из Словакии Филип Глова.
Сборные Украины и Польши ранее встречались 10 раз. Украинская команда одержала три победы при пяти поражениях в этих матчах.
Ранее Мальдера объяснил включение Андрея Ярмоленко в состав национальной команды на ближайшие матчи. По словам итальянского специалиста, опытный полузащитник "Динамо" должен быть в обойме сборной, однако гарантии игрового времени у него нет.
Мальдера отметил, что решение связано с уровнем игры 36-летнего футболиста и его значимостью для команды. Поводом для комментария стало выступление Ярмоленко в финале Кубка Украины, где он забил гол в ворота "Чернигова", после чего тренер дал оценку его текущей форме в интервью УПЛ ТВ.
