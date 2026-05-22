'Он уже не тот': Мальдера объяснил, почему вернул Ярмоленко в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера назвал необходимым вызов одного из капитанов киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко на ближайшие матчи национальной команды. Итальянский наставник "сине-желтых" при этом добавил, что 36-летний полузащитник необязательно будет выходить на поле.

Об этом Мальдера заявил в интервью УПЛ ТВ по итогам финала Кубка Украины, в котором Ярмоленко забил один из голов в ворота "Чернигова". Тренер украинской сборной подчеркнул, что опыт и лидерские качества динамовца однозначно помогу в раздевалке национальной команды.

"Пока Андрей Ярмоленко играет в футбол, он всегда будет кандидатом в сборную Украины. Я знаю, что он уже не тот, каким был пять лет назад, однако это прекрасный футболист. Я встречался с ним, мы общались и с первого взгляда было понятно, что он должен находиться в нашем распоряжении. Пока я не уверен, будет ли он точно выходить на поле, но Андрей вместе с нами", – сказал Мальдера.

До этого сам Ярмоленко рассказал о встрече с новым наставником "сине-желтых". Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо критически высказался о назначении итальянца новым главным тренером сборной Украины. Напомним, Мальдера подписал с УАФ контракт на два года с опцией продления.

