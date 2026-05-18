Возвращение Ярмоленко: Мальдера назвал состав сборной Украины на свои первые матчи

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера огласил список футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам 31 мая и 7 июня. 55-летний специалист вернул в главную команду страны легендарного динамовца Андрея Ярмоленко, который не вызывался с марта минувшего года.

Об этом Мальдера заявил на пресс-конференции в Киеве, где он был официально объявлен наставником "сине-желтых". Обращает на себя внимание приглашение абсолютного дебютанта национальной команды – 19-летнего хавбека Геннадия Синчука из канадского "Монреаля".

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен", Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко ("Динамо" Киев), Эдуард Сарапий ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Романчук ("Университатя" Крайова, Румыния).

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – "Полесье" Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба – "Динамо" Киев), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Артем Довбик ("Рома", Италия).

Резервный список

Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Дмитрий Крыськив ("Шахтер" Донецк), Игорь Краснопир ("Полесье" Житомир), Максим Хлань ("Гурник" Забже, Польша).

Напомним, что 31 мая сборная Украины проведет во Вроцлаве товарищеский матч с Польшей, а 7 июня отправится на выездной спарринг с Данией.

