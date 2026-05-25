Где смотреть футбол Украина – Польша: расписание трансляций матча

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 31 мая, проведет первый матч под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры. Итальянец, который стал первым в истории национальной команды иностранным наставником, в этот день выведе свой подопечных на спарринг с поляками.

Игру принимает городской стадион во Вроцлаве, который не раз был домашним для "сине-желтых". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Польша. Стартовый свисток арбитра Филипа Глова из Словакии прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть противостояние сборных двух соседских стран можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир поединка организовывают на канале "Megogo Футбол 1". Традиционно показ встречи такого уровня будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Фаворитами встречи называются хозяева поля. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,08. Ничья оценивается котировкой 3,37. А показатели на успех украинцев достигают уровня 3,42.

"Кадра" и "сине-желтые" 10 раз встречались друг с другом. Украинцы одержали три победы при пяти поражениях.

