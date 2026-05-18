Впервые в истории: новым тренером сборной Украины по футболу стал иностранец
Новым главным тренером сборной Украины по футболу официально стал 54-летний итальянский специалист Андреа Мальдера. Он стал первым в истории иностранцем, который возглавил главную команду страны, сменив на этом посту легендарного динамовца Сергея Реброва.
Об этом стало известно по итогам заседания исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), информирует Telegram-канал организации. Мальдера был представлен президентом УАФ Андреем Шевченко, в штабе которого итальянец работал с "сине-желтыми" с 2016 по 2021 год. Тогда команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы.
Контракт с уроженцем Милана рассчитан на два года с опцией продления. Мальдера дебютирует на своем посту уже в последний день весны, 31 мая, когда украинцы сыграют спарринг с Польшей. А 7 июня сборная проведет встречу с Данией, после чего вернется к официальным турнирам осенью в розыгрыше Лиги наций.
Новый наставник "сине-желтых" никогда раньше не был главным тренером. Последним местом работы итальянца был французский "Марсель", где он входил в штаб Роберто Де Дзерби.
