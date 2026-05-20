'Динамо' с историческим результатом выиграло Кубок Украины. Видео

Киевское "Динамо" победило "Чернигов" и в 14-й раз выиграло Кубок Украины по футболу. Решающий поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1. Впервые в истории турнира в финале был зафиксирован такой счет.

Киевляне активно начали матч и уже в первом тайме создали несколько опасных моментов у ворот Татаренко. На 13-й минуте Пономаренко пробивал головой после подачи Шолы, затем Волошин и Пономаренко упустили еще несколько возможностей открыть счет. На 21-й минуте Бражко попал в перекладину ударом из-за пределов штрафной.

Счет был открыт на 26-й минуте. Шола прострелил с левого фланга, Пономаренко нанес удар, который был заблокирован, а Виталий Буяльский добил мяч в сетку.

"Чернигов" сумел восстановить равновесие под конец первого тайма. На 34-й минуте после подачи стандарта с левого фланга Романченко выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в дальний угол. Арбитры проверили эпизод и засчитали гол.

Перед перерывом команды обменялись моментами. Буяльский не сумел переиграть Романченко ударом из центра штрафной, а Безбородько в компенсированное время не попал в дальний угол после выхода один на один.

Во втором тайме "Динамо" вновь захватило инициативу. Сначала Пономаренко пробил мимо ворот после передачи Волошина, а на 53-й минуте киевляне организовали результативную комбинацию. Караваев прострелил с правого фланга, Шапаренко пяткой продлил передачу, Пономаренко вывел Буяльского на удар, и капитан "Динамо" низом отправил мяч в ближний угол.

После второго гола команда из Киева продолжила контролировать игру и без особых проблем забило и третий мяч. Андрею Ярмоленко, который вышел на замену во втором тайме, хватило 14 минут, чтобы расписаться в воротах Татаренко.

Защитники оказались бессильные против техники легендарного динамовца, который ворвался в чужую штрафную и точно положил в правую шестерку.

Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" дошло до финала, где в драматичной серии 11-метровых уступило "Шахтеру". Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти сильнее оказались "горняки" — 6:5.

В текущем розыгрыше "горняки" выбыли на стадии 1/8 финала, уступив "Динамо" 1:2.

Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК Динамо (Киев) при поддержке титульного спонсора GGBET.

