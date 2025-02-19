Официально: назван следующий соперник Усика

Победитель противостояния Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) проведет объединительный поединок против украинца Александра Усика (23-0, 14 КО). Будущий соперник нашего соотечественника определится в бою, который пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

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Об этом официально заявил британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports. Глава компании Queensbury Promotions, который ведет дела Дюбуа, подчеркнул, что Усик на сегодняшний день является лучшим боксером в супертяжелом весе, а его подопечный и Паркер после того, как Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) завершил карьеру, идут следом.

"Усик – номер один в супертяжелом весе в мире, обладатель трех поясов, Тайсон Фьюри ушел на пенсию, так что номер один и номер два сражаются друг с другом. Это два следующих лучших супертяжа мира, которые выйдут на ринг вместе и сразятся за шанс объединить пояса в поединке против Усика. Победитель боя Дюбуа – Паркер получит все. Проигравший будет очень и очень разочарован. Это будет потрясающий бой", – сказал Уоррен.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере.

Отметим, что Усик уже дрался с Дюбуа. В августе 2023 года украинец победил техническим нокаутов в девятом раунде, а британец отметился ударом ниже пояса. После боя команда Дюбуа подавала апелляцию на результат, которая была отклонена.

Как сообщал OBOZ.UA. СМИ выяснили, что Александр Усик планирует провести бой в Киеве перед тем, как завершить карьеру. Известно, что украинец планирует посетить поединок между Даниелем Дюбуа и Джозефом Паркером.

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